Пентагон лишил экс-министра ВВС доступа к секретным данным из-за утечки о лайнере Трампа

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Пентагон принял решение о немедленном лишении бывшего министра Военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла доступа к секретной информации. Об этом сообщил помощник главы оборонного ведомства по связям с общественностью Шон Парнелл в соцсети X.

Причиной таких мер стала несанкционированная утечка в средства массовой информации засекреченных технических характеристик президентского самолета, подаренного президенту США Дональду Трампу королевской семьей Катара.

Также экс-чиновнику запрещено занимать любые чувствительные должности. Отмечается, что Кендалл возглавлял ВВС США при администрации Джо Байдена с 2021 по 2025 год.

В начале июля Трамп прибыл на саммит НАТО в Турции на новом Boeing 747-8, который Катар подарил взамен старого самолета. Однако покидал он саммит уже на прежнем борту, вылетев в Великобританию. Там он снова пересел на подаренный Катаром лайнер, чтобы продолжить путь в Вашингтон.

Позже президент США объяснил замену самолетов желанием продемонстрировать новый борт британским военным. Но, по информации СМИ, это решение было принято по рекомендации Секретной службы США из соображений безопасности на фоне обострения конфликта с Ираном.

Журналисты отметили, что новый лайнер не оборудован всеми необходимыми системами защиты, включая противоракетные технологии, в отличие от старых машин. При этом, как утверждается, перед выходом соответствующего материала The New York Times получила от ФБР запрос с просьбой отложить публикацию о недостатках в системах защиты президентского борта.