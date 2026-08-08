Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:58

Политика

Пентагон лишил экс-министра ВВС доступа к секретным данным из-за утечки о лайнере Трампа

Фото: depositphotos/icholakov01

Пентагон принял решение о немедленном лишении бывшего министра Военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла доступа к секретной информации. Об этом сообщил помощник главы оборонного ведомства по связям с общественностью Шон Парнелл в соцсети X.

Причиной таких мер стала несанкционированная утечка в средства массовой информации засекреченных технических характеристик президентского самолета, подаренного президенту США Дональду Трампу королевской семьей Катара.

Также экс-чиновнику запрещено занимать любые чувствительные должности. Отмечается, что Кендалл возглавлял ВВС США при администрации Джо Байдена с 2021 по 2025 год.

В начале июля Трамп прибыл на саммит НАТО в Турции на новом Boeing 747-8, который Катар подарил взамен старого самолета. Однако покидал он саммит уже на прежнем борту, вылетев в Великобританию. Там он снова пересел на подаренный Катаром лайнер, чтобы продолжить путь в Вашингтон.

Позже президент США объяснил замену самолетов желанием продемонстрировать новый борт британским военным. Но, по информации СМИ, это решение было принято по рекомендации Секретной службы США из соображений безопасности на фоне обострения конфликта с Ираном.

Журналисты отметили, что новый лайнер не оборудован всеми необходимыми системами защиты, включая противоракетные технологии, в отличие от старых машин. При этом, как утверждается, перед выходом соответствующего материала The New York Times получила от ФБР запрос с просьбой отложить публикацию о недостатках в системах защиты президентского борта.

Читайте также


политиказа рубежом

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика