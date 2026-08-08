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08 августа, 03:58

Шоу-бизнес

Косметическую компанию блогера Карины Кросс ликвидируют в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Налоговые органы запустили процедуру ликвидации компании "Кара Кросс косметикс", совладельцем которой выступает блогер Карина Кросс (настоящее имя – Карина Лазарьянц). Соответствующая информация содержится в юридических документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

По данным материалов, фирма была зарегистрирована в 2019 году и специализируется на розничной торговле косметикой и парфюмерией. Карине Лазарьянц принадлежит 20% в уставном капитале организации. Оставшиеся 80% распределены поровну между Виктором Геделяном и Артемом Матнишяном.

Как следует из документов, в июне 2026 года инспекция Федеральной налоговой службы вынесла вердикт о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

Ранее стало известно, что российская кинокомпания актера Милоша Биковича "Архангел студия" может быть ликвидирована из-за финансовых проблем. Рейтинг фирмы упал до критических значений и теперь она оценивается как неплатежеспособная.

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