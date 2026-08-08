Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО отразили ракетную угрозу в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в мессенджере MAX.

По его словам, все цели были поражены до того, как достигли территории региона. Глава области отметил профессиональные действия подразделений ПВО.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее два человека пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область. Первый инцидент произошел в городе Шебекино. FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль.

Второе происшествие случилось в районе поселка Октябрьский Белгородского района. Там беспилотник также ударил по автомобилю.