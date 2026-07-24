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24 июля, 11:34

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WSJ: сотрудники Белого дома сдали телефоны из-за утечки данных о борте Трампа

Сотрудники Белого дома сдали телефоны из-за утечки данных о борте Трампа

Фото: 123RF.com/digidreamgrafix

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа сдали свои мобильные телефоны в рамках внутреннего расследования утечек данных, связанных с новым президентским самолетом Air Force One. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Трамп пришел в ярость и потребовал от помощников регулярно докладывать ему о ходе разбирательства. Кроме того, несколько журналистов The New York Times получили повестки в суд после публикации материала о безопасности нового лайнера, подаренного Трампу Катаром.

В начале июля Трамп прибыл на саммит НАТО в Турции на новом самолете Boeing 747-8, подаренном Катаром взамен старого. При этом покинул он саммит на старом самолете, вылетев в Великобританию. Уже там он пересел вновь на подаренный Катаром Boeing, чтобы продолжить путь в Вашингтон.

Президент США позже объяснил смену самолетов желанием показать новый борт военным в Великобритании. Однако, по данным СМИ, это решение было принято по рекомендации Секретной службы США из соображений безопасности на фоне обострения конфликта с Ираном.

Журналисты указывали, что новый лайнер не оснащен всеми необходимыми системами защиты, включая противоракетные технологии, в отличие от старых машин. При этом The New York Times перед выходом соответствующего материала якобы получила запрос от ФБР с просьбой отложить публикацию о недостатках в уровнях защиты президентского борта.

Ранее Трамп подал в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC в связи с искажением его речи в программе Panorama. Фейковый сюжет BBC был сфабрикован и показан общественности за неделю до президентских выборов 2024 года в попытке вмешаться в процесс и повлиять на его исход в ущерб президенту США. Лидер США потребовал от британской корпорации 5 миллиардов долларов по делу о клевете.

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