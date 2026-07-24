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24 июля, 13:28

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о новом детском саде на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил о скором завершении строительства детского сада с бассейном в районе Метрогородок. Пост мэр опубликовал в своем канале в МАХ.

Объект возводится на Открытом шоссе. Дошкольное учреждение рассчитано на 250 детей. В здании предусмотрены групповые ячейки с зонами для игр и спальни, бассейн, многофункциональный музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий и медицинский блок.

Прилегающую территорию озеленили и комплексно благоустроили. Для детей обустроили игровые площадки с навесами от солнца и спортивную зону.

Детский сад находится в составе жилого комплекса, что обеспечит жителям района возможность водить детей в дошкольное учреждение в шаговой доступности от дома. Возведение социальных объектов в Москве соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Еще одно подобное учреждение, в проекте которого предусмотрен бассейн, появится в районе Царицыно. Этот детсад вместит в себя 10 групп. Как рассказывал Собянин, его особенность заключается в том, что при создании специалисты уделяли много внимания созданию условий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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