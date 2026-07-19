Собянин: завершается строительство детского сада с бассейном в Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Царицыно завершается строительство детского сада с бассейном. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Здание рассчитано на 10 групп. Внутри оборудованы физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий и медицинский блок. На прилегающей территории обустроены групповые и спортивные площадки, а также места для хранения колясок, велосипедов и санок.

Особое внимание уделили созданию условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Полностью работы будут завершены в третьем квартале этого года.

Детский сад расположен в жилом квартале, где также строится школа на 900 учеников.

Мэр напомнил, что развитие социальной инфраструктуры – одно из ключевых направлений градостроительной политики Москвы. По его словам, только на юге столицы с 2011 года было введено в эксплуатацию 52 образовательных объекта, а сейчас строится еще 15. Это соответствует целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее стало известно, что новый детский сад на 150 мест откроется в Дмитровском районе Москвы. Его построили в рамках крупного инвестиционного проекта.

Здание находится рядом с тремя новостройками, возведенными по программе реновации. Рядом расположена станция "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

