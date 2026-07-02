Детский сад на 225 мест в районе Перово построен на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство детского сада на 225 воспитанников в Перово выходит на завершающий этап: готовность объекта составляет около 80%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, здание площадью 5 тысяч квадратных метров будет состоять из нескольких прямоугольных блоков переменной этажности. В настоящее время там проводятся чистовые отделочные работы, монтаж инженерного и технологического оборудования, благоустройство территории и фасадные работы.

"Согласно договору участия здание планируется достроить в 2026 году, а затем передать в столичную систему образования", – отметил Ефимов.

Детсад возводят по адресу улица Плеханова, владение 11, недалеко от метро "Шоссе Энтузиастов". Архитектура здания отличается лаконичностью и выразительностью. Фасад облицован бетонной плиткой, которая имитирует кирпичную кладку. Контраст светлых и темных оттенков помогает подчеркнуть объемную композицию постройки.

Главный вход визуально выделен контрастной плоскостью и защищен от осадков козырьком. При этом материалы для внутренней отделки выбирали с учетом санитарных норм. Они отличаются долговечностью, легко моются и безопасны для детей.

"В основной секции здания детского сада на улице Плеханова предусмотрено три этажа, в зоне физкультурного и музыкального залов – два, а пищеблок полного технологического цикла расположится в одноэтажной выступающей части. Всего здесь будет девять групп, в которых запроектированы уютные спальни, игровые, буфеты, раздевалки", – отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Кроме того, в здании обустроят музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты для развивающих занятий. Входная зона спроектирована без порогов и пандусов, что обеспечит доступность учреждения для маломобильных групп населения.

Контроль за тем, чтобы строительство соответствовало проектной документации и техническим регламентам, ведут специалисты "Контроля Москвы". Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что ведомство контролирует строительство на всех этапах. Инспекторы комитета уже провели четвертую выездную проверку. Они оценили качество монолитных и фасадных конструкций, а также проверили используемые материалы.

На территории детсада площадью свыше 7 тысяч квадратных метров разместят 9 групповых площадок для воспитанников 3–7 лет. Каждая будет оборудована теневым навесом со скамейками, а покрытие сделают из резиновой крошки. Для спортивных занятий обустроят две физкультурные площадки и гимнастическую зону.

Прогулочные дорожки вымостят тротуарной плиткой в серо-белых тонах, а по периметру территории высадят деревья и кустарники. Также на участке установят малые архитектурные формы, качели, горки, конструкции для лазания и гимнастические снаряды. Все покрытия будут выполнены из безопасных материалов и оформлены в ярких цветах.

Ранее сообщалось, что в новой школе в Даниловском районе Москвы завершаются фасадные работы. Кроме того, там ведется устройство стен и перегородок, а также внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных коммуникаций и благоустройство территории.