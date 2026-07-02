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02 июля, 12:44

Транспорт

Провоз велосипедов в поездах ЦППК и МТППК будет бесплатным 4–5 июля

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Пассажиры смогут бесплатно перевозить велосипеды в поездах Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний (ЦППК и МТППК) 4 и 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службах перевозчиков.

Акция приурочена к Московскому ночному велофестивалю. Она будет действительна с 11:00 4 июля до 06:00 5-го числа.

Также услуга распространится на все маршруты компании ЦППК в Москве и Подмосковье в период с 16:00 4 июля до 06:00 5-го. Чтобы воспользоваться предложением, пассажирам необходимо будет приобрести на станции отправления нулевую квитанцию на провоз транспорта.

Регистрация на Ночной велофестиваль стартовала в столице в начале прошлого месяца. В этом году участников ждет новый маршрут, который пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Его общая протяженность составит 20 километров.

Присоединиться к мероприятию смогут не только велосипедисты, но и обычные горожане, поскольку на старте и финише будут работать два фестивальных городка. Там для гостей подготовят интерактивные зоны, концертные площадки, световое шоу, конкурсы и розыгрыши.

В ЦППК рассказали о правилах провоза электросамокатов и велосипедов в поездах

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