Движение ограничат в Раменках и Дорогомилове 4 июля из-за велогонки "Столица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат в субботу, 4 июля, на некоторых улицах и набережных, расположенных в районах Раменки и Дорогомилово, из-за велогонки "Столица". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, в пятницу, 3 июля, в период с 16:00 до 23:59, а также с 20:00 4 июля до 05:00 понедельника, 6 июля, водители не смогут проехать по одной из полос на Университетской площади, а именно на участке от улицы Косыгина до Университетского проспекта при движении в сторону Университетского проспекта.

4 июля с 15:00 до завершения мероприятия планируется перекрыть две крайние правые полосы на Университетском проспекте в направлении Мичуринского проспекта в районе Университетской площади, а с 16:00 до 20:00 будет заблокирован проезд по Университетской площади, а именно на участке от улицы Косыгина до Университетского проспекта в каждую сторону.

Помимо этого, с 15:00 до завершения велогонки движение будет ограничено:



на улице Косыгина, а именно на участке от Ленинского проспекта до Воробьевского шоссе (в каждую сторону);

на Воробьевском шоссе на участке от улицы Косыгина до Бережковской набережной;

на Бережковской набережной, а именно на участке от Воробьевского шоссе до набережной Тараса Шевченко;

на набережной Тараса Шевченко, а именно на участке от Бережковской набережной до Новоарбатского моста;

на Мичуринском проспекте на участке от улицы Косыгина до дома № 6, расположенного на Мичуринском проспекте (в каждую сторону).

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Кроме того, с 00:01 3 июля до окончания мероприятия на набережных и улицах, где вводятся ограничения, нельзя будет припарковать свои автомобили. Водителей в связи с этим попросили заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.

Ограничения на движение транспорта 4 июля будут также введены в центре, на западе и северо-западе столицы в связи с проведением Московского ночного велофестиваля. Некоторые запреты начнут действовать раньше. С 00:01 3 июля до 23:59 воскресенья, 5-го числа, будет закрыт проезд в парковочном кармане на Университетской площади, где она пересекается с улицей Косыгина.

Непосредственно с 20:30 4 июля и до прохождения велоколонны проехать нельзя будет на улицах Нижние Мнёвники, Народного Ополчения, Мнёвники, 1905 года и Косыгина, а также на Звенигородском и Воробьевском шоссе. Будут перекрыты Краснопресненская, Смоленская, Бережковская и Ростовская набережные, а также Бородинский и Карамышевский мосты. Ограничат движение и на проспекте Маршала Жукова.

