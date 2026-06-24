Схема движения на пересечении проездов Нансена и Серебрякова изменится с 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема движения будет скорректирована на пересечении проездов Нансена и Серебрякова в Москве с 1 июля. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, нельзя будет повернуть направо в проезд Серебрякова во время движения по проезду Нансена по направлению к станции метро "Ботанический сад".



Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

Для проезда к станции "Ботанический сад" и улице Снежной автомобилисты должны будут повернуть в Проектируемый проезд № 3660. При этом движение прямо и налево не изменится.

В транспортном ведомстве пояснили, что благодаря корректировкам нагрузка на перекресток станет меньше, что сделает проезд участка более комфортным. Водителей призвали учитывать изменения при построении маршрута и внимательно смотреть на дорожные знаки.

Ранее в районе развязки улицы Молдагуловой и Новоухтомского шоссе изменилась схема движения в рамках программы переразметки МКАД. Корректировки затронули внутреннюю сторону магистрали на участке протяженностью 700 метров. Там появились 3 переходно-скоростные полосы.

