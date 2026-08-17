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17 августа, 09:42

Туризм

Визовый центр Японии в Москве открыл дополнительный офис

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Визовый центр Японии в Москве начал принимать документы от туристических компаний и выдавать готовые паспорта в дополнительном офисе. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Новое помещение расположено в том же здании на Олимпийском проспекте, что и основной офис. Как пояснили в компании VFS Global, которая управляет визовыми центрами, решение приняли, чтобы ускорить и упростить обслуживание как туроператоров, так и индивидуальных заявителей на этапе получения паспортов.

Исполнительный директор РСТ Дмитрий Манин отметил, что Япония остается одним из самых быстрорастущих направлений у российских туристов. Интерес к стране растет, становится больше бронирований. По его мнению, открытие дополнительного офиса визового центра должно увеличить турпоток между Россией и Японией.

Ранее посольство Японии в России обновило требования к документам для получения визы. В частности, трудоустроенные россияне теперь должны предоставить справку с места работы с информацией о должности, периоде работы и зарплате.

При оформлении визы для несовершеннолетнего необходимо будет спонсорское письмо, документ о родстве со спонсором, справка с места его работы, а также банковская справка с данными об остатке средств.

Посольство Японии ужесточило требования к документам для получения визы

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