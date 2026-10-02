Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 17:46

Регионы

Шторм с 4-метровыми волнами ожидается на Южных Курилах

Фото: 123RF.com/yonandamcp

Шторм с волнами высотой более 4 метров прогнозируется в ночь на субботу, 3 октября, у побережья южнокурильского острова Итуруп. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

По данным ведомства, сильное волнение моря ожидается у берегов Курильского района. Спасатели готовы к реагированию на возможные последствия опасных метеорологических явлений.

Как передает сахалинское управление Росгидромета, 4-метровые волны сохранятся до утра субботы. Жителям района рекомендуют держаться на безопасном расстоянии от моря.

Ранее ураган "Поло" обрушился на материковую часть Мексики. Стихию заметили на берегу мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния к югу от небольшого прибрежного города Лас-Барранкас.

22 сентября ураган достиг наивысшей, пятой категории, после чего начал ослабевать. Позднее ему была присвоена третья категория, скорость сопровождающего ветра достигала 175 километров в час.

Читайте также


регионыпогода

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика