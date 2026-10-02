Шторм с 4-метровыми волнами ожидается на Южных Курилах

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Шторм с волнами высотой более 4 метров прогнозируется в ночь на субботу, 3 октября, у побережья южнокурильского острова Итуруп. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

По данным ведомства, сильное волнение моря ожидается у берегов Курильского района. Спасатели готовы к реагированию на возможные последствия опасных метеорологических явлений.

Как передает сахалинское управление Росгидромета, 4-метровые волны сохранятся до утра субботы. Жителям района рекомендуют держаться на безопасном расстоянии от моря.

Ранее ураган "Поло" обрушился на материковую часть Мексики. Стихию заметили на берегу мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния к югу от небольшого прибрежного города Лас-Барранкас.

22 сентября ураган достиг наивысшей, пятой категории, после чего начал ослабевать. Позднее ему была присвоена третья категория, скорость сопровождающего ветра достигала 175 километров в час.

