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29 сентября, 11:59

В мире

Ураган "Поло" обрушился на материковую часть Мексики

Фото: Getty Images/Alfredo Martinez

Ураган "Поло" обрушился на материковую часть Мексики, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Стихию заметили на берегу мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния к югу от небольшого прибрежного города Лас-Барранкас. Там наблюдаются опасные для жизни порывы ветра и паводки, предупредили в центре.

"Поло" сформировался в Тихом океане. 22 сентября ураган достиг наивысшей, пятой категории, после чего начал ослабевать. В настоящее время ему присвоена третья категория, скорость сопровождающего ветра достигает 175 километров в час. Согласно прогнозам, 29 сентября ураган продолжит движение на северо-восток.

Тем временем в Токио 34 дня подряд идут дожди. Это стало рекордом за всю историю метеонаблюдений в Японии, которые ведутся с 1886 года. Осадки не прекращаются с 27 августа. Причиной называют череду тайфунов, проходящих рядом с Японскими островами.

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