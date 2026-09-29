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29 сентября, 12:18

Происшествия

Три агента Украины получили от 12 до 17 лет за слежку за кораблями Черноморского флота

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Краснодарский краевой и Севастопольский городской суды приговорили к 12, 16 и 17 годам колонии строгого режима троих агентов ГУР МО Украины за слежку за кораблями Черноморского флота в Крыму и на Кубани. Их признали виновными в госизмене, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Все осужденные – уроженцы Крыма, завербованные украинской военной разведкой. По данным ФСБ, они установили техническое оборудование для удаленного контроля радиоэфира в местах базирования кораблей Черноморского флота в Севастополе и Новороссийске.

Как отметили в ЦОС, это оборудование позволило бы противнику получать точные данные о составе корабельных группировок, уровне их боеготовности, а также корректировать нанесение ракетных ударов и атак беспилотников.

Ранее российский суд вынес приговор жительнице Забайкальского края, признанной виновной в госизмене, участии в террористической организации и других преступлениях. Женщина выполняла задания куратора, включая подрыв железнодорожного полотна. Суд назначил ей 24 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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