Аргентина призвала Британию прекратить добычу нефти у Фолклендских островов

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Аргентина призвала Великобританию в течение двух недель принять меры, чтобы не допустить начала или продолжения добычи нефти у Мальвинских (Фолклендских) островов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу аргентинского президента Хавьера Милея.

Если Лондон проигнорирует требование, Буэнос-Айрес будет вынужден обратиться в Международный трибунал по морскому праву и попросить принять меры для защиты суверенных прав на свой континентальный шельф.

В пресс-службе уточнили, что Аргентина не будет бездействовать и продолжит отстаивать свои права с использованием дипломатических, административных и юридических инструментов.

Мальвинские (Фолклендские) острова находятся в Атлантическом океане. Официально они принадлежат Британии, но это оспаривает Аргентина. В 1982 году между странами была Фолклендская война, которая закончилась поражением Буэнос-Айреса.

Ранее на чемпионате мира по футболу аргентинские спортсмены продемонстрировали баннер с надписью Las Malvinas son Argentinas, что означает "Мальвинские (Фолклендские) острова – аргентинские". В FIFA этот поступок сочли непристойным и обвинили Аргентину в нарушении правил чемпионата о политических акциях.