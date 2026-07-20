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20 июля, 09:11

Политика

Трамп назвал Великобританию "нищей страной-катастрофой"

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп назвал Великобританию "нищей страной-катастрофой". Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Поводом для заявления стали планы нового британского премьер-министра Энди Бернэма начать добычу нефти в Северном море. Американский лидер отметил, что этот регион является одним из крупнейших источников высококачественной нефти на Земле.

"Запасов хватит на сотни лет, и большая часть еще не найдена, это превратит Соединенное Королевство из нищей катастрофы в одну из самых богатых стран мира", – приводит пост главы Белого дома RT.

Об избрании 56-летнего Бернэма новым лидером Лейбористской партии Великобритании и, как следствие, британским премьером стало известно 17 июля. Он оказался единственным кандидатом, поддержанным 379 из 403 депутатов-лейбористов и всеми профсоюзами, что СМИ назвали "коронацией".

Занимавший ранее эту должность Кир Стармер объявил об отставке в мае. Смена лидеров на Даунинг-стрит запланирована на 20 июля.

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