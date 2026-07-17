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17 июля, 14:51

Политика

Политик Энди Бернэм станет новым премьером Великобритании

Фото: Getty Images/Dan Kitwood

Новым лидером Лейбористской партии Великобритании избран 56-летний политик Энди Бернэм, заявила на специальной конференции правящей в Соединенном Королевстве партии глава ее Национального исполнительного комитета Шабана Махмуд. Трансляцию ведет телеканал Sky News.

Таким образом, как глава правящей партии Бернэм станет премьер-министром страны. Занимавший ранее эту должность Кир Стармер объявил о решении покинуть пост в мае. Смена лидеров на Даунинг-стрит запланирована на 20 июля.

Выдвижение кандидатов на пост лидера партии завершилось 15 июля. Кроме бывшего мэра Большого Манчестера Бернэма, свою кандидатуру никто не выставил. Его поддержали 379 из 403 депутатов-лейбористов и все аффилированные с партией профсоюзы. Таким образом, Бернэм стал лидером на безальтернативной основе – британские СМИ назвали это "коронацией".

Помимо Бернэма, на пост была номинирована депутат Кэтрин Уэст – один из самых громких критиков Стармера среди лейбористов в последние месяцы. Однако сама она свою кандидатуру не выставляла – фамилию Уэст единолично внес парламентарий Нил Койл.

"Один кандидат получил 379 номинаций. Преодолев установленный порог в 20% голосов парламентской фракции Лейбористской партии, он получил право перейти к следующему этапу процедуры. Другой кандидат получил одну номинацию и не отвечает требованиям для участия в следующем этапе", – рассказала Махмуд.

По ее словам, среди аффилированных профсоюзов и социалистических обществ единственный кандидат, отвечающий требованиям, получил 23 номинации, в том числе от всех 11 профсоюзов.

Махмуд под аплодисменты зала заключила, что для нее большая честь объявить, что лидером партии стал Бернэм.

Стармер ранее заявлял, что будет поддерживать своего преемника. Тот, по его словам, получит "более сильную и справедливую" Великобританию. Он также рассказал, что после ухода в отставку собирается больше времени уделять семье.

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