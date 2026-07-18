СК возбудил дела о терактах после атак БПЛА на склады WB в Котовске и Электростали

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовные дела о теракте возбуждены в связи с атаками украинских вооруженных формирований на логистические центры в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России.

Следователи и криминалисты работают на местах происшествий. По обнаруженным фрагментам беспилотников и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

В СК добавили, что дадут уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили вновь теракты против мирного населения.

Прокуратура Тамбовской области проконтролирует соблюдение прав граждан после атаки. В частности, организовано взаимодействие с профильными службами для оказания помощи пострадавшим и обеспечения защиты прав жителей. Для оперативного приема обращений горожан и оказания правовой помощи в ведомстве открыли горячую линию.

Атака на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области была зафиксирована в ночь на 18 июня. В результате погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 граждан пострадали. При этом госпитализированы были 23 человека.

Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, шестеро человек находятся в тяжелом состоянии, а еще 16 – средней степени тяжести. У большинства диагностированы осколочные ранения, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Открытое горение на территории склада уже ликвидировано, однако тушение пожара продолжается. Губернатор региона Евгений Первышов уточнил, что БПЛА, которые атаковали логистический центр, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при падении дрона на территорию склада Wildberries в Электростали ранения получили 24 человека. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, уточнил он. Всем оказывается необходимая помощь.

