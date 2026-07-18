Пять пострадавших из-за БПЛА в Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии

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Пять пострадавших из-за атаки БПЛА в Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Всего госпитализированы 22 человека, которые пострадали при атаке беспилотников на логистический центр. Состояние остальных Кузнецов охарактеризовал как средней степени тяжести. Еще трое получили медицинскую помощь амбулаторно.

Помощник министра здравоохранения России отметил, что координацию оказания медицинской помощи пострадавшим осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ. Также проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

В ночь на 18 июля беспилотники нанесли удар по логистическому центру Wildberries в городе Котовске Тамбовской области. В результате погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека пострадали. Открытое горение на территории склада уже ликвидировано, однако тушение пожара продолжается.

