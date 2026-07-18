На портале mos.ru открылся раздел о сентябрьских выборах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На портале mos.ru заработал специальный раздел, посвященный выборам, которые пройдут в столице с 18 по 20 сентября 2026 года. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Избиратели смогут узнать о том, какие способы голосования для них доступны: или дистанционно на mos.ru, или на избирательных участках города. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице. Жителям района Щукино также предстоит выбрать муниципальных депутатов.

Онлайн-голосование на портале будет доступно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. Для участия в нем нужна полная учетная запись на mos.ru и устройство с выходом в интернет – телефон, планшет или компьютер. В разделе есть также специальный сервис, позволяющий проверить возможность голосования в онлайн-формате.

Избирательные участки Москвы будут работать все три дня с 08:00 до 20:00. На любом из них можно проголосовать с помощью терминала электронного голосования. Для этого нужно взять с собой паспорт. Каждый терминал подключен к городской системе электронного голосования, которая защищена от вмешательств и сбоев комплексом технических и программных решений.

Гости столицы из других регионов также смогут проголосовать на московских участках за депутатов Госдумы. Избиратели из Мордовии и Тывы, а также из Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей смогут отдать голос и за высших должностных лиц своих субъектов. Для этого жителям с постоянной регистрацией в данных регионах нужно заранее направить заявление. С 18 по 20 сентября они смогут посетить удобный участок в Москве и проголосовать электронно через терминал.

В новом разделе также подробно рассказывается о том, как обеспечивается безопасность данных в московской системе электронного голосования: об анонимности, шифровании данных, проверочных транзакциях и блокчейне. Применение этих технологий делает голосование онлайн и с помощью терминалов быстрым, эффективным и прозрачным.

Кроме того, избиратели найдут ответы на вопросы о стабильности системы электронного голосования и роли наблюдателей на выборах.

В середине июля ЦИК завершил прием документов от всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму. Среди них "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Родина", Партия прямой демократии и "Зеленые". Все они освобождены от сбора подписей избирателей и теперь переходят к этапу регистрации списков.

Также завершился прием документов от кандидатов, выдвигающихся в порядке самовыдвижения. Всего по одномандатным округам документы подали 80 человек.

