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12 июля, 10:53

Политика

ЦИК приняла документы от 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла документы от всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму, передает ТАСС.

Ранее были приняты документы Российской экологической партии "Зеленые", необходимые для заверения федерального списка кандидатов в депутаты ГД и списка кандидатов по одномандатным округам.

Кроме того, документы подали "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Родина" и Партия прямой демократии.

После заверения партии приступают к этапу регистрации списков. Все 11 партий обладают льготой, позволяющей участвовать в выборах депутатов без сбора подписей избирателей.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября, в эти же даты состоятся другие совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, назначенные на 20 сентября.

ЦИК направила приглашения для участия в наблюдении за голосованием в 12 международных организаций и 103 страны. 43 государства уже дали положительные ответы.

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября

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