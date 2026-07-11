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11 июля, 20:16

Культура

Народный артист РФ Юрий Смирнов умер в возрасте 87 лет

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В возрасте 87 лет скончался актер театра и кино, народный артист России Юрий Смирнов, сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.

В театре выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам актера, отметив, что его смерть является невосполнимой утратой.

Представитель театра рассказал ТАСС, что Смирнов умер у себя дома скоропостижно – он выходил на сцену до последнего, а в августе должен был быть показан спектакль с его участием.

Прощание состоится в Театре на Таганке, однако дата и время будут определены позже.

Смирнов родился 6 ноября 1938 года. В 1963 году, после окончания Театрального училища имени Б. В. Щукина, его приняли в труппу Московского театра на Таганке. Он исполнил десятки ролей в спектаклях классического и современного репертуара – Бегемот и Лиходеев в "Мастере и Маргарите", Лужин в "Преступлении и наказании", Император в "Фаусте", а также роли в таких постановках, как "Борис Годунов", "Мизантроп", "Пугачев" и многих других.

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