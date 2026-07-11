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11 июля, 19:21

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Львова-Белова: ограничения времени для детей в сети нужно обсуждать с родителями

Ограничения времени для детей в сети нужно обсуждать с родителями – Львова-Белова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Решение о регулировании времени, которое ребенок проводит в сети, необходимо принимать только после обсуждения с родителями, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она указала на то, что время от времени появляются предложения ограничить присутствие детей в социальных сетях или на цифровых платформах, однако новые технологии не только используются в обучении, но и для обеспечения безопасности детей.

Львова-Белова подчеркнула, что только родители знают, какие задачи стоят перед их ребенком.

"Любые нововведения, которые затрагивают детей, должны обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами. И, в первую очередь, с родителями", – отметила она.

Помимо этого, нужно учитывать региональные особенности России и необходимость обеспечить одинаковые условия доступности образования. Кроме того, часть детей из-за особенностей здоровья не может получать офлайн-образование.

Ранее депутат муниципального округа Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил обязать крупнейших владельцев и разработчиков социальных сетей создать отдельные детские версии своих сервисов. По его словам, детский интернет не должен выходить во взрослую часть экосистемы. Подобный сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации.

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