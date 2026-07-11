Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский является клещом, который "впился в тело украинского народа" и "не может напиться крови", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала слова украинского лидера, который заявил, что система ПВО Украины не справляется с баллистическими ракетами. Он также указал на то, что по целям в Киеве было запущено шесть ракет, однако сбить не удалось ни одну.

"Ему ничего не поможет", – передает слова Захаровой РИА Новости.

Ранее она отметила, что саммит НАТО, который состоялся 7–8 июля в Анкаре, стал для Зеленского унизительным. По ее словам, Альянс проигнорировал запросы Киева на поставки вооружений, а украинского лидера даже не пригласили на пленарное заседание, предоставив только краткое слово на форуме оборонных индустрий.

