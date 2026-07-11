Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 16:16

Происшествия

В приюте "Мурзик Шарики" 16 вольеров разрушены из-за циклона в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Murzik_shariki

В подмосковном приюте "Мурзик Шарики" из-за циклона было разрушено 16 вольеров, рассказали РИА Новости в приюте.

Кроме того, повреждено около 10–15 вольеров, их необходимо отремонтировать. В приюте добавили, что среди животных погибла одна собака, которую придавило деревом, еще шесть животных разбежались. Остальных удалось найти.

Мощный циклон "Бернадетт" пришел в столицу из Калининградской области – в связи с этим в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности, который действует до вечера субботы, 11 июля. В ночное время ожидаются, в частности, дожди, грозы и мощные порывы ветра до 17 метров в секунду.

В режим повышенной готовности переведены городские службы. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады, а в местах возможного скопления воды размещена специальная техника.

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