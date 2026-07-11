Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи

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Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи и других жителей страны, которые стали жертвами американо-израильских ударов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное обращение Хаменеи по случаю похорон его отца – бывшего верховного лидера.

"Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц. Эта месть – воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена", – говорится в обращении.

Али Хаменеи погиб в результате атаки Израиля и США по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания в марте провести не удалось, в связи с чем ее перенесли на июль. Новым духовным лидером Ирана стал Моджтаб Хаменеи.

Прощание с экс-верховным лидером началось в иранской столице 3 июля. С 4 по 5 июля тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана. 6-го числа в Тегеране прошло траурное шествие по основным улицам, после чего тело доставили в главный религиозный центр Ирана – город Кум, где 7 июля состоялись траурные церемонии.

Вечером того же дня тело Хаменеи отправили в Ирак, где организовали отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Наджафе и Кербеле. Похороны бывшего верховного лидера прошли 9-го числа в его родном Мешхеде.