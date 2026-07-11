Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 14:20

Политика

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи и других жителей страны, которые стали жертвами американо-израильских ударов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное обращение Хаменеи по случаю похорон его отца – бывшего верховного лидера.

"Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц. Эта месть – воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена", – говорится в обращении.

Али Хаменеи погиб в результате атаки Израиля и США по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания в марте провести не удалось, в связи с чем ее перенесли на июль. Новым духовным лидером Ирана стал Моджтаб Хаменеи.

Прощание с экс-верховным лидером началось в иранской столице 3 июля. С 4 по 5 июля тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана. 6-го числа в Тегеране прошло траурное шествие по основным улицам, после чего тело доставили в главный религиозный центр Ирана – город Кум, где 7 июля состоялись траурные церемонии.

Вечером того же дня тело Хаменеи отправили в Ирак, где организовали отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Наджафе и Кербеле. Похороны бывшего верховного лидера прошли 9-го числа в его родном Мешхеде.

Читайте также


политиказа рубежом

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика