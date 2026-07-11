Четыре судна атакованы БПЛА в Таганрогском заливе

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Четыре судна, в том числе перевозящий метанол танкер, атакованы беспилотниками в Таганрогском заливе. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в мессенджере MAX.

"Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения", – уточнил глава региона.

В результате атаки погиб матрос технического судна, других пострадавших нет. Слюсарь выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Губернатор уточнил, во время отражения воздушной атаки были ликвидированы более полутора десятков дронов. Атаке подверглись город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.

Накануне, 10 июля, в Таганроге проводилась эвакуация людей, чьи дома оказались в зоне ЧС после атаки БПЛА. В то же время на территории морского порта тушили возгорание, возникшее в результате удара дрона.

Кроме того, были повреждены остекление и двери частного дома и загорелась крыша административного здания. О пострадавших информация не поступала.