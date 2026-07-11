Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 09:36

Происшествия

Четыре судна атакованы БПЛА в Таганрогском заливе

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Четыре судна, в том числе перевозящий метанол танкер, атакованы беспилотниками в Таганрогском заливе. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в мессенджере MAX.

"Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения", – уточнил глава региона.

В результате атаки погиб матрос технического судна, других пострадавших нет. Слюсарь выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Губернатор уточнил, во время отражения воздушной атаки были ликвидированы более полутора десятков дронов. Атаке подверглись город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.

Накануне, 10 июля, в Таганроге проводилась эвакуация людей, чьи дома оказались в зоне ЧС после атаки БПЛА. В то же время на территории морского порта тушили возгорание, возникшее в результате удара дрона.

Кроме того, были повреждены остекление и двери частного дома и загорелась крыша административного здания. О пострадавших информация не поступала.

Читайте также


происшествиярегионы

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика