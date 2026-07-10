10 июля, 07:16Происшествия
На территории Ильского НПЗ на Кубани произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На территории Ильского НПЗ в Северском районе Краснодарского края произошло возгорание из-за обломков беспилотника, сообщили в оперативном штабе региона.
Кроме того, в станице Северской зафиксированы случаи падения обломков дрона: один фрагмент приземлился во дворе частного дома, другой – на территории предприятия. Предварительно, никто не пострадал.
В настоящий момент на местах работают специальные и оперативные службы.
Ранее вражеские БПЛА атаковали два танкера в Таганрогском заливе, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека пострадали, им оказали помощь, однако они отказались от госпитализации. При этом розлива нефтепродуктов не произошло – танкеры были пустые.