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10 июля, 07:16

Происшествия

На территории Ильского НПЗ на Кубани произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории Ильского НПЗ в Северском районе Краснодарского края произошло возгорание из-за обломков беспилотника, сообщили в оперативном штабе региона.

Кроме того, в станице Северской зафиксированы случаи падения обломков дрона: один фрагмент приземлился во дворе частного дома, другой – на территории предприятия. Предварительно, никто не пострадал.

В настоящий момент на местах работают специальные и оперативные службы.

Ранее вражеские БПЛА атаковали два танкера в Таганрогском заливе, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека пострадали, им оказали помощь, однако они отказались от госпитализации. При этом розлива нефтепродуктов не произошло – танкеры были пустые.

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