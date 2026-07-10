Шесть человек погибли на юго-востоке Испании в результате лесного пожара

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Шесть человек стали жертвами лесного пожара в испанской провинции Альмерия (автономное сообщество Андалусия). Об этом сообщил министр здравоохранения региона Антонио Санс.

Пожар возник в четверг днем, 9 июля, на территории муниципалитета Лос-Гальярдос. По данным властей, некоторых погибших обнаружили в сгоревших автомобилях.

Предварительной причиной возгорания считается падение линии электропередачи, из-за которого пламя стремительно перекинулось на лесной массив, расположенный вдоль дороги.

Ранее в результате пожара на обувной фабрике в китайской провинции Фуцзянь погибли 28 человек. ЧП произошло в городском округе Цюаньчжоу, расположенном в юго-восточной части провинции. На месте происшествия работали более 180 спасателей и пожарных.