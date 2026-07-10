Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

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В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Также временные ограничения действуют в аэропорту Домодедово: выполнение рейсов возможно лишь при согласовании с уполномоченными органами.

Как пояснили в Росавиации, мера связана с временным ограничением использования воздушного пространства в районе авиагавани. В связи с этим не исключено внесение изменений в расписание полетов.