03:20Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский
Фото: depositphotos/dell640
В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве уточнили, что воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Также временные ограничения действуют в аэропорту Домодедово: выполнение рейсов возможно лишь при согласовании с уполномоченными органами.
Как пояснили в Росавиации, мера связана с временным ограничением использования воздушного пространства в районе авиагавани. В связи с этим не исключено внесение изменений в расписание полетов.