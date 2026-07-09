Пожар возник на промышленном предприятии на юге Украины

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В Одесской области Украины произошел пожар на территории промышленного предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети главы областной администрации Олега Кипера.

По его словам, на месте продолжаются работы по ликвидации возгорания. К тушению привлечены все необходимые городские службы.

Также отмечается, что до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее дым от пожаров распространился в Киеве после серии взрывов, прогремевших ночью 6 июля. Администрация города рекомендовала местным жителям закрыть все окна и не выходить на улицу.

Также жители Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областей Украины остались без света из-за повреждения объектов энергетики.