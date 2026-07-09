Мэр Москвы сообщил о седьмом уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник вечером в четверг, 9 июля. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских БПЛА на столицу началась днем 9 июля. К настоящему моменту уничтожены уже 7 дронов.

Из-за этого столичный аэропорт Внуково принимал и отправлял самолеты только по согласованию с соответствующими органами. Меры были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Позже ограничения сняли.