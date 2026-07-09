Режим ЧС техногенного характера ввели в Запорожской области из-за пожаров

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера регионального уровня в связи многочисленными пожарами на полях с урожаем. Они возникли в результате ударов украинских дронов, заявил губернатор Евгений Балицкий.

"Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности региона", – написал глава региона в MAX, добавив, что режим будет действовать до особого распоряжения.

По его словам, с начала июня по 1 июля на территории области произошли массовые атаки БПЛА, в результате которых зафиксированы многочисленные пожары. Общая площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составляет 1 479 гектаров.

При этом наибольший ущерб был причинен в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и городском округе Мелитополь.

Ранее в биосферном степном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области вспыхнул новый пожар, вызванный атаками ВСУ. Огонь распространился в степной части заповедника. Помимо этого, украинские дроны атаковали электроопору, а также одну из подстанций.