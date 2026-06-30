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30 июня, 14:11

Происшествия

Огонь охватил 28 гектаров леса в Севастополе после падения украинского БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

28 гектаров леса загорелись в Севастополе после падения украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Он назвал пожар самым масштабным за последние годы.

"Более суток специалисты непрерывно борются с огнем. Тушение осложнено сложным рельефом (горная местность), повторными атаками и возникновением новых очагов", – добавил Развожаев.

В ликвидации пожара задействованы свыше 240 человек и 58 единиц техники. В частности, речь идет о специалистах из Минобороны РФ, ГУ МЧС Севастополя и Крыма, а также представителях дирекции ООПТ и лесного хозяйства, Спасательной службы Севастополя. Также помощь оказывают неравнодушные люди и волонтеры. Развожаев подчеркнул, что севастопольцы в очередной раз продемонстрировали сплоченность в трудную минуту.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Власти намерены в будущем восстановить поврежденные участки леса.

"Поручил подчиненным также проработать с главами муниципалитетов вопрос, чтобы убрать сухостой рядом с жилыми массивами, это также поможет снизить риск возгораний", – заявил губернатор.

В ночь на 29 июня и утром этого же дня над Севастополем отразили две атаки ВСУ. Точечные повреждения зафиксировали в четырех частных домах. Там были разбиты стекла, пострадали потолки и крыши.

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