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26 июня, 17:02

Регионы

Аксенов заявил, что режим ЧС в Крыму не предусматривает комендантский час

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Введенный в Крыму режим чрезвычайной ситуации (ЧС) не предусматривает каких-либо ограничений передвижения граждан и введения комендантского часа. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Все разговоры об этом – фейк. Еще раз: никаких ограничений для крымчан и гостей полуострова", – написал он.

Аксенов объяснил, что режим ЧС позволяет осуществлять оперативное управление. Например, чтобы намного быстрее закупать генераторы и топливо, снабжать объекты жизнеобеспечения всем необходимым, проводить аварийно-восстановительные работы и оперативно заключать контракты.

По его словам, таким образом появляется возможность упростить ряд бюрократических процедур и согласований, а также изменить условия заключения и расторжения контрактов по государственным закупкам.

Серия атак украинских БПЛА по объектам гражданской и социальной инфраструктуры произошла в Крыму в начале июня. В частности, 4 июня ВСУ атаковали пригородный поезд Азовское – Керчь. В результате ЧП один человек погиб и еще трое ранены.

После этого оперштаб с 10 июня ввел новую схему движения поездов на полуостров. Въезд составов разрешен только в светлое время, ночные прибывают на станцию Керчь-Южная, откуда пассажиров развозят автобусами. Кроме того, с 17 июня ограничено движение мототехники в ночное время.

В ночь на 21 июня украинские дроны ударили по Керченскому полуострову. В результате атаки погибли 4 человека, 28 получили ранения. Также был поврежден паром "Панагия". Один из пассажиров судна скончался, еще один человек получил ранения.

Также из-за атак ВСУ оказался поврежден нефтяной терминал в поселке Чушка. Перевозки через переправу были приостановлены. Помимо этого, на фоне атак в Крыму приостановлена продажа бензина за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будут реализовывать только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность полуострова.

В это же время часть Крыма обесточили из-за повреждений электросетей. Предприятие "Крымэнерго" заявило, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в трех городах и двух районах Крыма.

Утром 25 июня в Севастополе ввели ограничения на подачу электричества после массовой атаки ВСУ на энергетические объекты республики днем ранее.

Кроме того, в Крыму с 11:00 22 июня по 1 сентября приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях и других местах для участия в мероприятиях. Аксенов пояснил, что меры введены для обеспечения безопасности, и призвал отнестись к ним с пониманием.

С 26 июня в Крыму и Севастополе действует режим ЧС регионального характера. Это необходимо для решения экономических проблем.

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