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03:27

Транспорт

Новая схема движения пассажирских поездов заработала в Крыму

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Оперштаб Крыма принял решение о введении с 10 июня новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта на полуострове. Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" уже произвела корректировку расписания. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего в летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов, а в дальнем следовании – 14 пар поездов по 20 маршрутам. Из них 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Крыму в светлое время суток – с 05:00 до 23:00. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, следующих на полуостров в ночное время, будут прибывать на станцию Керчь-Южная.

Аксенов подчеркнул, что въезд поездов в Крым будет осуществляться только в светлое время. По прибытии пассажиры будут проходить к автобусу со своим конкретным направлением. Изменения не повлияют на пригородное сообщение, добавил глава полуострова.

Ранее сообщалось, что шесть поездов "Таврия" из Крыма в Москву, Санкт-Петербург, Минводы и Пермь отправятся позже расписания 9 и 10 июня.

Например, поезд № 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправится в 04:00 10 июня (вместо 17:10 9 июня), а поезд № 26/25 Симферополь – Минеральные Воды с прицепной группой из Владикавказа поедет в 06:40 10 июня (вместо 20:30 9 июня).

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