Шесть поездов "Таврия" из Крыма отправятся позже графика

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Шесть поездов "Таврия" из Крыма в Москву, Санкт-Петербург, Минводы и Пермь отправятся позже расписания 9 и 10 июня. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на компанию-перевозчик "Гранд сервис экспресс".

Поезд № 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправится в 04:00 10 июня (вместо 17:10 9 июня), поезд № 26/25 Симферополь – Минеральные Воды с прицепной группой из Владикавказа поедет в 06:40 10 июня (вместо 20:30 9 июня), поезд № 92/91 Севастополь – Москва – в 04:30 10 июня (вместо 20:55 9 июня), поезд № 174 Евпатория – Москва – в 05:00 10 июня (вместо 21:45 9 июня), поезд № 142 Симферополь – Пермь – в 05:30 10 июня (вместо 02:10), а поезд № 98/97 Симферополь – Москва – в 05:00 10 июня (вместо 01:25).

Кроме того, рейс № 179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, который должен был отправиться в 17:55 9 июня, отменили.

Ранее сообщалось, что в праздничные выходные, приуроченные ко Дню России, 18 дополнительных поездов будут запущены Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой (МЖД). Кроме того, будут внесены некоторые изменения в график движения, что позволит пассажирам выбирать удобные маршруты для поездок.

