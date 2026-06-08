Пригородные поезда МТППК будут следовать по графику выходного дня 12–14 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пригородные поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) будут следовать по графику выходного дня с 12 по 14 июня, сообщила пресс-служба перевозчика.

При этом 11 и 15 июня составы будут отправляться согласно графику рабочего дня.

Таким образом, как отметили в МТППК, при покупке проездного документа в обе стороны 11 июня обратно он будет действовать вплоть до 15 июня включительно.

Абонемент "Рабочего дня" будет функционировать 11 и 15 июня, а затем – в последующие рабочие дни. А абонемент "Выходного дня" останется действительным с 11 по 15 июня, далее – в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в дни, предшествующие и следующие за ними.

В праздничные выходные, приуроченные ко Дню России, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) запустят 18 дополнительных поездов. В график движения будут внесены некоторые корректировки, что позволит пассажирам выбирать удобные маршруты для поездок.