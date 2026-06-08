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08 июня, 10:35

Общество

График работы "Почты России" изменится в праздничные выходные

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

График работы отделений "Почты России" изменится в праздничные выходные. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Накануне Дня России, 11 июня, почтовые отделения проработают на 1 час меньше. А в сам праздник, 12-го числа, открыты будут только круглосуточные и выдающие заказы с маркетплейсов филиалы. К обычному формату работы все отделения вернутся 13 июня.

Также 12 июня почтальоны не будут разносить письма и газеты, однако пенсию и пособия доставят по согласованному с региональными отделениями Социального фонда России графику.

Кроме того, у некоторых отделений может быть другой график для своевременной доставки посылок, заказов и пенсий.

В праздничные выходные Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) запустят 18 дополнительных поездов. Будет изменен и график движения, что позволит пассажирам выбирать более удобные маршруты для поездок.

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