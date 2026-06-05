Экономист Балынин: в 2027 году у россиян будет 118 выходных дней

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В 2027 году у россиян будет 247 рабочих, а также 118 праздничных и выходных дней. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По закону гражданам РФ положены 14 нерабочих праздничных дней, 8 из которых приходятся на период с 1 по 8 января. Новогодние каникулы, добавил экономист, начнутся в четверг, 31 декабря 2026 года, и, скорее всего, продлятся до воскресенья, 10 января 2027-го. При этом 2 и 3 января выпадут на выходные.

"Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день", – указал эксперт.

В связи с этим Балынин предположил, что выходной день, 2 января, перенесут на пятницу, 5 ноября, а 3 января – на 31 декабря 2027 года.

После новогодних праздников россиян ждут еще 6 нерабочих праздничных дней:



23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.

В это же время граждан ожидает шестидневная рабочая неделя с 15 но 20 февраля, после которой будут три дня выходных – с 21 по 23 февраля. Экономист также предположил, что с 24 по 26 февраля ожидается трехдневная рабочая неделя. Еще одна "трехдневка" ждет россиян с 1 по 3 ноября.

Кроме того, будет 4 четырехдневных рабочих недели: с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня, уточнил эксперт. Год, по его прогнозу, завершится четырехдневной рабочей неделей с 27 по 30 декабря.

При этом лето 2026 года станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года. При стандартной пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток.

В 2025 году россияне работали летом 63 дня, а выходных у них было 29. В 2024 году соотношение составляло 64 рабочих дня к 28 дням отдыха.