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26 июля, 23:20

Политика

Минобороны РФ и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин утвердил закон, который предоставляет Минобороны РФ и Росгвардии право на получение данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в электронном виде для оптимизации предоставления соцгарантий военным. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно ему, оборонное ведомство сможет видеть данные для оперативного предоставления солдатам, гражданскому персоналу ВС РФ, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей социальных гарантий и компенсаций. Сведения также будут помогать в воинском учете.

Росгвардия, в свою очередь, сможет запрашивать информацию, которая нужна будет для предоставления социальных гарантий военнослужащим и сотрудникам ведомства, а также лицам, уволенным со службы в войсках национальной гвардии РФ, и членам их семей.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, солдаты и их семьи должны получать все положенные им по закону меры поддержки оперативно, без ненужной бумажной волокиты.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что участникам спецоперации и их семьям доступна социальная поддержка в центрах госуслуг "Мои документы". По словам мэра, сотрудники могут проконсультировать бойцов и помочь им оформить документы для получения свыше 150 услуг, а также мер соцподдержки. Для оформления услуг военнослужащие могут обратиться в любой из центров "Мои документы".

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