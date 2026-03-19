19 марта, 17:14

Общество

Путин призвал следить за выплатой компенсаций пострадавшим от атак ВСУ в приграничье

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин поручил внимательно следить за тем, чтобы компенсации пострадавшим от атак ВСУ гражданам в приграничье выплачивались своевременно и полностью. С таким заявлением глава государства выступил на расширенном заседании Генпрокуратуры России.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что вся система помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их близким должна быть прозрачной, понятной и доступной. Президент отметил, что она должна доходить до каждого без сбоев.

Для решения возникающих вопросов Путин также призвал прокуроров активнее работать с другими ведомствами и организациями, в том числе расширять практику личного приема граждан и мероприятий с государственным фондом "Защитники Отечества".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что участникам спецоперации и их семьям доступна социальная поддержка в центрах госуслуг "Мои документы". Мэр отметил, что сотрудники могут проконсультировать бойцов и помочь им оформить документы для получения свыше 150 услуг, а также мер соцподдержки. Для оформления услуг военнослужащие могут обратиться в любой из центров "Мои документы".

Читайте также


властьобщество

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

