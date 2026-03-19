Путин призвал следить за выплатой компенсаций пострадавшим от атак ВСУ в приграничье

Владимир Путин поручил внимательно следить за тем, чтобы компенсации пострадавшим от атак ВСУ гражданам в приграничье выплачивались своевременно и полностью. С таким заявлением глава государства выступил на расширенном заседании Генпрокуратуры России.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что вся система помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их близким должна быть прозрачной, понятной и доступной. Президент отметил, что она должна доходить до каждого без сбоев.

Для решения возникающих вопросов Путин также призвал прокуроров активнее работать с другими ведомствами и организациями, в том числе расширять практику личного приема граждан и мероприятий с государственным фондом "Защитники Отечества".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что участникам спецоперации и их семьям доступна социальная поддержка в центрах госуслуг "Мои документы". Мэр отметил, что сотрудники могут проконсультировать бойцов и помочь им оформить документы для получения свыше 150 услуг, а также мер соцподдержки. Для оформления услуг военнослужащие могут обратиться в любой из центров "Мои документы".