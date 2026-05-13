13 мая, 12:57

Культура

Умер сыгравший в фильме "Вкус хлеба" актер Александр Солопов

Фото: youtube.com/@ВиталийНовиков-э8г

Актер и режиссер Александр Солопов, известный по роли в фильме "Вкус хлеба", ушел из жизни в возрасте 70 лет. Об этом РИА Новости сообщил композитор Ян Бедерман.

По его словам, прощание с Солоповым прошло в траурном зале НИИ скорой помощи имени Склифосовского в среду, 13 мая. Он будет похоронен на Домодедовском кладбище.

Актер родился 7 апреля 1956 года в Харькове. В 1977-м он стал выпускником актерского факультета Харьковского института искусств и уехал жить в Донецк. Там артист в 1977–1979 годах играл в Донецком ТЮЗе.

Зрителям Солопов известен по своей роли в советской 4-серийной кинокартине "Вкус хлеба". Вместе с ним в фильме снялись Сергей Шакуров, Николай Еременко, Наталия Аринбасарова и Эрнст Романов.

