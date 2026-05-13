13 мая, 13:50

Культура
Яна Чурикова назвала журналиста Молчанова эталоном мужчины в кадре

"Человек, изменивший телевидение": коллеги прощаются с журналистом Владимиром Молчановым

Журналист и телеведущий Владимир Молчанов умер в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Как коллеги и знакомые прощаются с легендой российского телевидения – в материале Москвы 24.

"Недосягаемый уровень интеллигентности"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

О смерти телеведущего Владимира Молчанова стало известно 13 мая. Фотограф, журналист, писатель Юрий Рост сообщил прессе, что кончина 75-летнего коллеги и друга не была неожиданностью.

"Он болел довольно долго", – отметил Рост.

Позднее писатель добавил в своем телеграм-канале, что эта потеря велика и невосполнима.

Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг.
Юрий Рост
фотограф, журналист, писатель

В Академии российского телевидения заявили, что программа Молчанова "До и после полуночи", которая выходила с 1987 по 1991 год, считалась одним из "двигателей перестройки".

"Телевизионная деятельность Владимира Молчанова неоднократно отмечалась государственными наградами, а также национальными и международными профессиональными премиями, в том числе орденом Почета и национальной телевизионной премией ТЭФИ в номинации "Лучший документальный фильм", – говорится в сообщении в телеграм-канале академии.

Шоумен Александр Олешко подчеркнул в своих соцсетях, что Молчанов придумал "собственный формат".

"До и после полуночи" – это словно дорогой, заграничный журнал на советском телевидении. При этом душевный, теплый, познавательный, интеллектуальный. Стиль, вкус, шарм. А голос какой неповторимый. А какая жизнь в кадре! Был период, когда все пародисты несколько лет делали номера, показывая Молчанова. Я в детстве смотрел на экран и думал, что в жизни таких людей не существует", – добавил актер и телеведущий.

Телеведущая Яна Чурикова опубликовала совместное фото с Владимиром Кирилловичем, отметив, что он "навсегда останется эталоном мужчины в кадре".

Недосягаемый уровень интеллигентности, эрудиции, обаяния. Спасибо, Господи, что успела поработать в паре с таким наставником. Неоценимый опыт, драгоценное воспоминание.
Яна Чурикова
телеведущая

Певица Наталья Штурм также выразила соболезнования семье журналиста, отметив, что была знакома с ним лично.

"Человек, изменивший телевидение, его программы были с "человеческим лицом", умные, познавательные, интеллигентные. Мне посчастливилось знать его лично, мы нечасто встречались в коридорах "Останкино", он отличался каким-то рыцарским отношением к женщинам, благородством, красотой речи, неравнодушием", – написала она.

По данным СМИ, последние несколько лет у Молчанова были серьезные проблемы со здоровьем. В 2021-м ему провели сложную операцию по пересадке печени из-за онкологии. В 2022-м он перенес инфаркт. В 2025-м СМИ несколько раз сообщали о госпитализациях телеведущего, причинами которых становились тромбофлебит, сильные боли в животе и подозрение на желудочно-кишечное кровотечение.

Похороны журналиста, предположительно, состоятся 15 мая, сообщает aif.ru со ссылкой на знакомую Молчанова.

Автор и телеведущий

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Владимир Мусаэльян

Владимир Молчанов родился 7 октября 1950-го в столице в семье композитора Кирилла Молчанова и актрисы Марины Пастуховой-Дмитриевой. Он окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и затем работал в Нидерландах редактором, переводчиком и корреспондентом. Параллельно Молчанов вел журналистское расследование нацистских преступлений. Результатом стала его книга очерков "Возмездие должно свершиться", изданная в 1981-м.

С 1987 года он стал работать в редакции программы "Время". Широкую известность получил как автор и ведущий программы "До и после полуночи", которая выходила в прямом эфире ежемесячно с 1987-го по 1991-й. Кроме того, он вел передачи "90 минут", "120 минут".

После ухода с Гостелерадио в 1991-м Молчанов сотрудничал с другими телеканалами, был ведущим публицистических и информационных проектов. В 2010-х руководил мастерской факультета журналистики Московского института телевидения и радиовещания "Останкино".

Молчанов был автором порядка 20 документальных телефильмов на различную тематику, в том числе о труде шахтеров, о латиноамериканском революционере Эрнесто Геваре и испанских семьях, бежавших от гражданской войны в СССР.

Молчанов был отмечен многими государственными и профессиональными наградами за вклад в развитие журналистики. В том числе он дважды становился победителем телевизионной премии ТЭФИ, также был лауреатом премии "Радиомания" в номинации "Лучший радиоведущий". Удостоен ордена Почета.

На протяжении более чем 50 лет женой Молчанова была россиянка кубинского происхождения Консуэло Сегура, которая выступала шеф-редактором и соавтором телевизионных проектов и документальных фильмов супруга. Сегура скончалась в декабре 2022-го.

утратыкультураистории

