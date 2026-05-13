13 мая, 14:06

Общество

Туман прогнозируется в Московском регионе ночью 14 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Туман накроет Московский регион предстоящей ночью, 14 мая, из-за переменной облачности. Об этом сообщил Гидрометцентр России со ссылкой на прогностические данные.

Температура в столице составит от 12 до 14 градусов, при этом местами она упадет до 8, в области значения покажут от 9 до 14 градусов.

"Днем в четверг, 14 мая, на фоне облачности с прояснениями местами возможен кратковременный дождь, по области – гроза, при температуре воздуха до плюс 23 градусов в Москве и до плюс 24 градусов – в Московской области", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, в ближайшие дни характер погоды будет определяться южными потоками, которые формируют более теплую погоду. Однако она ожидается неустойчивой, с кратковременными дождями, которые местами будут сопровождаться грозами и усилением ветра.

Москву 12 мая накрыл "плаксивый" атлантический циклон с кратковременными дождями различной интенсивности. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, такая погода будет наблюдаться по субботу, 17 мая, включительно.

Вместе с тем в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности на двое суток из-за грозы. Предупреждение начало действовать в 09:00 в среду, 13 мая, и продлится до 21:00 пятницы, 15 мая.

Синоптик Леус оценил влияние "супер Эль-Ниньо" на климат в Москве

обществопогодагород

