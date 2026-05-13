13 мая, 18:27

Доверенное лицо экс-замглавы правительства Подмосковья Бронштейна осудили на 7 лет

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Красногорский суд вынес приговор руководителям образовательных организаций, фигурантам дела бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна, сообщили ТАСС в пресс-службе Мособлсуда.

Бронштейн обвиняется в получении двух особо крупных взяток и легализации полученных преступным путем денежных средств. Его бывший первый заместитель Андрей Лубский, обвиняемый по статьям "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере" и "Получение взятки в особо крупном размере", приговорен к 7 годам колонии строгого режима.

Кроме того, приговоры вынесены в отношении доверенных лиц – Ивана Андреенко и Марии Потаповой. Андреенко приговорен к 8 годам и 3 месяцам колонии со штрафом 4 миллиона рублей по статье "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Потаповой вынесли приговор по статье "Мошенничество в особо крупном размере" – 8 лет и 1 месяц со штрафом в размере 3 миллионов рублей. При этом суд применил к ней отсрочку отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Приговоры были вынесены Красногорским городским судом.

Ранее сообщалось о задержании за взятку в размере 18 миллионов рублей заместителя генерального директора парка "Патриот" Виталия Мелимука. Денежные средства были переданы ему гендиректором ООО "Гермес" в обмен на покровительство и сотрудничество.

