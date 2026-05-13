Nature: ученым впервые удалось поместить предмет сразу в два места

Физикам из Венского университета и Университета Дуйсбурга-Эссена впервые удалось поместить предмет сразу в два места. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Ученые исследовали кластеры натрия размером около 8 нанометров. Каждый такой кусочек содержал от 5 до 10 тысяч атомов и имел массу более 170 тысяч атомных единиц. При этом частицы проявили свойства, характерные для квантового мира – вели себя одновременно как волны и как частицы.

Ведущий автор работы, аспирант Венского университета Себастьян Педалино отметил, что такой крупный металлический объект должен вести себя как обычная классическая частица.

"Но интерференция показывает, что квантовая механика работает и на этом масштабе", – добавил он.

Для эксперимента кластеры натрия были охлаждены, после чего их пропустили через систему из трех дифракционных решеток, созданных ультрафиолетовыми лазерами. Первый лазер поместил частицы в состояние квантовой суперпозиции, при котором объект может одновременно находиться сразу в нескольких возможных положениях.

Позже разные "версии" траектории частицы наложились друг на друга и создали чередование полос, характерное для волнового поведения.

Отмечается, что технология может найти практическое применение.

