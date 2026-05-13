13 мая, 16:16

Делегация РФ в Вене не исключила подготовку НАТО новой инсценировки на Украине

Страны НАТО могут вести подготовку очередной кровавой инсценировки на Украине. Об этом заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По ее словам, на это могут указывать недавние встречи представителей Альянса с кинорежиссерами, сценаристами и продюсерами в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже.

"В письме, которое получили приглашенные на эти мероприятия, говорится о "трех проектах", которые уже находятся в разработке. Может быть, государства НАТО вновь готовятся к очередной кровавой инсценировке?" – приводит слова дипломата ТАСС.

Жданова добавила, что речь может идти о событии, которое будет походить на "срежиссированную в апреле 2022 года постановку" в Буче.

В Минобороны РФ заявляли о непричастности ВС РФ к убийству мирных граждан в Буче и отмечали, что ни один житель населенного пункта не пострадал за время нахождения там военнослужащих России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что украинская версия событий в Буче является инсценировкой, дезинформацией и ложью. Он отмечал, что после этой ситуации киевский режим продолжил инсценировать подобные события.

МИД РФ требовал от международных организаций добиться расследования этих событий. В частности, ведомство попросило установить точные имена жертв, время и причину их гибели, наличие следов перемещения тел, а также списки ответственных за эту провокацию лиц.

