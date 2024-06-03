Песков: история с Бучей была инсценировкой, дезинформацией и ложью

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Украинская версия событий в городе Буче является инсценировкой, дезинформацией и ложью. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Комментируя возможные планы очередной инсценировки Киевом поражения мирных жителей якобы от ударов России, политик отметил, что Украина не гнушается никакими информационными подлогами и операциями по дезинформации. Россия помнит информационную операцию с инсценировкой в Буче, сказал Песков.

"Киевский режим неоднократно это уже делал", – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее МИД РФ потребовал от международных структур перестать "покрывать киевский режим" и добиться тщательного расследования событий в Буче. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что Москва требует установить точные имена жертв, время и причину их гибели, наличие следов перемещения тел, а также списки ответственных за эту провокацию лиц. По ее словам, многочисленные запросы России в международные организации об установлении обстоятельств случившегося остаются без ответа.