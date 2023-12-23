Отсутствие реакции на запросы РФ по Буче говорит об инсценировке Киева – Захарова

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Отсутствие реакции профильных организаций на запросы России о погибших в Буче говорит об инсценировке Киева при участии Великобритании и США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Захаровой, в Буче имела место некрофильская инсценировка, которая была выполнена киевским режимом по указанию и при участии американцев и британцев. Как подчеркнула Захарова, за основу этой постановки была взята провокация Третьего рейха в Немерсдорфе 1944 года.

Ранее в ОБСЕ заявили, что не контактирует с киевскими властями по вопросу о списке жертв в Буче. Они уточнили, что Киевские власти все еще собирают доказательства, при этом, по мнению организации, к расследованию должна приступить и российская сторона.

18 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия ждала, что будет проводиться расследование событий в Буче, однако этого не произошло.